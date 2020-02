La sed de los canales

Dirigidos por Ferdinand de Lesseps, egipcios y franceses, de 1859 a 1869, cavan el Canal de Suez en el istmo del mismo nombre y en pleno desierto. Durante ese tiempo, un promedio de 60,000 trabajadores egipcios, como quien dice a pico y pala, sacaban la arena para dar paso al canal que uniría el Mediterráneo con el mar Rojo. Ese ejército requirió de agua dulce, de manera que los franceses coordinaron la construcción de un canal que trajo agua del río Nilo hacia el istmo de Suez. Fue tal la importancia de esa infraestructura, que la Convención de Constantinopla de 29 de octubre de 1888, la cual establece el régimen jurídico del Canal de Suez, en su artículo 2 señala: “Las Altas Partes Contratantes, reconociendo que el canal de agua dulce es indispensable para el canal marítimo … se comprometen a no obstaculizar, en forma alguna, la seguridad de ese canal y sus ramales, la operación de los cuales no quedará expuesta a ninguna tentativa de obstrucción.” . El artículo 3 retoma el tema en estos términos: “Las Altas Partes se comprometen, del mismo modo, a respetar la planta, establecimientos, edificios y talleres del canal marítimo y del canal de agua dulce.” Tengamos presente que la Convención de Constantinopla de 1888 está vigente, que el canal de agua dulce sigue funcionando, siendo conocido ahora como el canal de Ismailía (Ismailía es la ciudad más importante del istmo de Suez, es sede de la administración del canal y tiene una población estimada en 349,000 habitantes).

