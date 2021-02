la secuela que provoca gangrena

Según se detalla en un estudio publicado en European Journal Vuscular and Endovuscular Surgery, la mujer, italiana, se contagió de Covid-19 en marzo y fue en abril cuando empezó a manifestar signos de gangrena en los dedos. En el estudio nombran este suceso com o ‘COVID fingers’ y detallan que la mujer tenía “gangrena seca del segundo, cuarto y quinto dedo de la mano derecha”, por lo que se procedió a amputarle los “dedos necróticos”.

