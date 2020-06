la secuela que muchos recuperados de la Covid-19 sufren

Tres meses después, la salud de este joven ha mejorado, pero le sigue faltando el aire cuando hace un esfuerzo: “Es muy frustrante. He tenido tantas falsas esperanzas. Actualmente no puedo vivir de forma independiente ni trabajar. Cuando hablamos de covid, hablamos de vida y muerte, no se habla de la gente que se ve afectada mucho después” , asegura.

En el caso de Callum O’Dwyer, dos semanas después de que desaparecieran los principales síntomas de la Covid-19, él seguía notando falta de aire, fatiga y debilidad muscular: “Me quedaba descansando en la cama seis u ocho horas al día y me costaba levantar cualquier cosa. Tenía una botella de agua de un litro cerca de mí y me costaba levantarla . Así de débil estaba”, dice a la BBC. Llegaba a sentir dolor en el abdomen por el esfuerzo de hablar.

