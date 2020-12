“La satisfacción te dura un tiempo limitado, hay poco momento para descansar”

Tras repasar sus éxitos en el los demás ‘grandes’, con mención especial a su primer Wimbledon, y también en los Juegos Olímpicos, Nadal se mostró ilusionado con seguir ganando. “Cuando llegue (el final) llegará, sigo estando con ilusión y sin ningún miedo. Me he enfrentado a muchos problemillas, pero siempre se ha salido adelante. Cuando te lesionas y tienes que volver es duro”, terminó.

“Que sin él no hubiera jugado a tenis ya es un porcentaje muy elevado (de mérito de su tío). Él ha sido la persona que ha estado conmigo entrenándome desde el principio y que me ha guiado hasta conseguir los éxitos que empecé a conseguir en 2005. También he tenido a mi padre, a mi madre y el resto de familia”, añadió.

“No he vivido muy rápido. He disfrutado de cada momento. En el deporte hay poco momento para descansar y para dormirte. Cuando uno se despista un momento las cosas cambian y van mal”, dijo en una entrevista a ‘Álvarez Café’ de Teledeporte, emitida este viernes.

You May Also Like