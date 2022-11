La sarcástica repuesta de Carlos a Lady Di cuando ella lo presionó sobre su vida sexual

“ ¿Por qué no te acuestas conmigo? ”, le preguntó supuestamente Diana a su esposo, quien ya no quería tener sexo con ella, desde el nacimiento del príncipe Harry en 1984.

Uno de los ayudantes del ahora rey Carlos III recuerda haber visto a Diana “lanzando epítetos y burlándose de la obsesión de su marido con la triste Camilla ”, escribe Christopher Andersen en la próxima biografía, The King: The Life of Charles III, que se publicará el 8 de noviembre.

