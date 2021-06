“La salud mental merece nuestra mayor atención”

Osaka se retiró el pasado lunes de Roland Garros . La número dos del mundo no estará en el segundo ‘Grand Slam’ de la temporada, después de su polémica decisión de no atender a los medios de comunicación, asegurando que le provoca “una gran ansiedad” hablar con los periodistas, además de confesar que ha tenido varios episodios de depresión.

