La salud mental en los deportistas de élite

Luego ha habido varios casos en los que los deportistas expresaron su malestar, su ansiedad, estrés o presión por la que estaban atravesando en su determinado momento. Por ejemplo: el futbolista portugués, ex FC Barcelona, André Gomes, el ex basquetbolista Paul Pierce quien disputó 15 temporadas con el Celtic, Álex Abrines, ex alero mallorquín quien confesó “que los equipos deberían tratar también la salud mental de los jugadores”. Otro caso es el de Michael Phelps, máximo ganador de medallas en Juegos Olímpicos (28 en total y 23 son de oro), reconoció haber sido víctima de la depresión. Y la lista sigue…

“En cuanto a los tiempos de recuperación, cada persona tiene sus tiempos. No hay un tiempo determinado . Solo si una persona está sufriendo por depresión o ansiedad, si han pasado más de seis meses y no han logrado levantar cabeza, es momento de pedir ayuda”.

“Considero que tanto ella con su equipo de psicólogos, llegaron a la conclusión de que no podía más. Cuando la situación te abruma, te come, debes parar . Este es un ejemplo de qué hago ante estas situaciones: debo parar y pedir ayuda psicológica”, cuenta la profesional de la salud.

