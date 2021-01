La salud mental en la era pos pandemia

Ahora, en la situación de emergencia, las autoridades están enfocadas en el control del contagio, hasta tanto se tenga la vacuna y con ello se mitigue el temor, la ansiedad, el miedo y la zozobra que se vive; por lo que pensar, a profundidad, en la estrategia de salud mental pública para la era pos Covid no está en su cuadro de prioridades, aunque justo es reconocer la apertura de clínicas para atender a pacientes con secuelas de la Covid, pero esto no será suficiente . Concluyo este artículo enfatizando en la necesidad de activar un equipo multidisciplinario e interdisciplinario de especialistas en salud mental, que preparen un plan de acción para contener la epidemia de trastornos en la salud psicológica que emergerán con la fuerza de una erupción volcánica y que requerirán tantos recursos como los que se están invirtiendo en esta letal circunstancia.

