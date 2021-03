La salida de Mayra Inés Silvera de la Senniaf, otro escándalo

Se suma otro hecho en torno al caso de los abusos en los albergues para niños, niñas y adolescentes.

Mayra Inés Silvera, directora por un mes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), fue obligada a renuciar y aireó su versión de los hechos en una entrevista en Radio Panamá.

Aseguró que el pasado 3 de marzo la citaron a la Presidencia de la República y le presentaron una carta de renuncia ya redactada que debía firmar. En ella no detalla las razones de su separación del cargo. No obstante, Silvera dice haber enviado una nota de renuncia redactada por ella el 25 de febrero, en la que califica de “imposible bajo estas circunstancias” hacer los cambios necesarios en la institución.

A pesar de que circularon rumores sobre el cambio de mando en Senniaf durante todo el día de ayer, al cierre de esta edición hubo completo silencio por parte de las oficinas de prensa de las entidades involucradas. De Presidencia incluso aseguraron “no tener detalles”. Esto, a pesar de que Silvera contó haber estado en Presidencia el pasado 3 de marzo, firmando su renuncia.

Senniaf: dos cartas de renuncia y el incómodo silencio oficial

Mayra Inés Silvera se convirtió en la primera funcionaria que abandona el gobierno en medio del escándalo por los abusos cometidos en albergues bajo la custodia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad a la que llegó el pasado 2 de febrero.

Fue una renuncia casi a la fuerza. De acuerdo con lo que narró esta abogada ayer, en una entrevista en Radio Panamá, fue convocada a una reunión en la Presidencia de la República el pasado miércoles 3 de marzo, a las 2 p.m. Estando en el palacio de Las Garzas, Nadia Del Río, una de las asistentes del presidente Laurentino Cortizo, le presentó una carta de renuncia ya redactada, documento que ella firmó.

Se sorprendió, dijo, pues ella había intentado renunciar al puesto y en Presidencia no aceptaron. Según su versión, le dijeron que la iban a apoyar, e incluso ella había empezado a contratar personal. “Me siento humillada y traicionada”, afirmó.

Silvera divulgó las dos cartas de renuncia: la que le hicieron firmar el pasado 3 de marzo, una nota parca y fría que no expone las razones de su partida de la institución y solo dice que es por “razones de índole personal y profesional”, y la que presentó el 25 de febrero, en la que da a conocer realidades de la entidad: “Lamentablemente no cuento con la infraestructura, el equipo ni el apoyo para hacer frente a los problemas que han conmocionado a toda la nación […] sin el apoyo requerido, no puedo contra este gran problema que involucra aberraciones contra niñas, niños y adolescentes”.

Hermetismo

Hasta las 6:30 p.m. de ayer, ninguna de las entidades involucradas con el tema había dado la cara. Desde las primeras horas, cuando se dio a conocer sobre “la renuncia” de Silvera, La Prensa llamó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a la Presidencia y a la Senniaf, y no daban respuestas. En la Senniaf se limitaron a decir que solo podían comunicar que “mañana [hoy viernes] a las 9:00 a.m. sería la transición”. En Presidencia esquivaron el tema pese a que allí surgió todo. María Elena Barrios, directora de Comunicación del Estado, respondió que no le habían “dado detalles”.

Silvera también concedió una entrevista al periodista Álvaro Alvarado a través de Instagram. Allí reiteró lo que contó en Radio Panamá, y también dijo que quien la recomendó para el puesto fue Carla García, exsubdirectora de la Senniaf y hoy gobernadora de Panamá.

El escándalo

Silvera fue ratificada como directora de la Senniaf el 1 de febrero de este año. Reemplazó a Sara Rodríguez, quien dejó el puesto a finales de 2020. Ochos días después de que recibiera el visto bueno del Legislativo (el 9 de febrero), la comisión legislativa de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia presentó el informe que ha desencadenado casi tres semanas continuas de protestas ciudadanas e investigaciones en el Ministerio Público. Su nombre, junto al de Carla García, exsubdirectora de la entidad, y el de la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, fue mencionado una y otra vez en las imparables protestas ciudadanas que reclaman acciones a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Incluso fue denunciada ante el Ministerio Público.

La Senniaf fue creada en 2009, a través de la Ley 14 del 23 de enero. Es una entidad descentralizada y especializada del Estado que trabaja como dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. Anteriormente, los temas de la niñez se trabajaban desde la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones de ese ministerio. Hoy se conocerá el nombre de la persona que la dirigirá.