La rutina deportiva de Ona Carbonell se ve alterada por dar el pecho a su hijo: así concilia

Las intenciones profesionales de Ona Carbonell pasan por formar parte del equipo que competirá en el Preolímpico de mayo , pero sin dejar de dar visibilidad a un tema que todavía no está normalizado. “Es parte del proceso. Quería visibilizar esta situación, que no sea tabú” , declara.

Lo peor está siendo organizarse entre los entrenamientos y sus funciones de madre en casa, tal y como confiesa Carbonell. “Antes llegaba a casa y me ponía hielo en las piernas, veía una peli, descansaba… Ahora me espera un bebé de 7 kilos con todas las demandas de un niño tan pequeño. Apenas duermo una hora seguida cada noche. No dormir es lo que peor llevo” .

You May Also Like