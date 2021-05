La rutina de afeitado perfecta para barbas de casi “tres pelos”

Aquí juega un papel fundamental el producto de afeitado que vayamos a escoger para que deslice mejor la cuchilla. Lo mejor, es optar por aquellos que nos aporten una hidratación extra para no sobreexfoliar la piel además de un plus de nutrición que nos ayude a calmarla y protegerla tras el afeitado.

Son muchos los hombres que, lejos de tener una barba muy poblada cual vikingo, tienen muy poca densidad de vello facial y no son capaces de aguantar más de tres días sin afeitarse . Sin embargo, aunque no quieran dañarse la piel, si no llevan una buena rutina facial podrían perjudicarla notablemente.

