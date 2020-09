La ruta del dinero que llevó a Carlos Duboy; la fiscalía identifica ‘pagos ilícitos’

Según el Ministerio Público, la sociedad Strategic Management Group Inc ., cuyo representante legal y beneficiario final era Carlos Duboy, recibió de la Constructora Internacional del Sur -ligada a Odebrecht- 50 mil dólares, el 2 de octubre de 2008. Casi un mes después, el 30 de octubre, esta misma sociedad recibiría de parte de Klienfeld LTD, también usada por Odebrecht para hacer pagos en las sombras, 99 mil 852 dólares con 95 centésimos.

