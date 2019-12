La ruta de los cheques de la CA

Los $7 millones fueron entregados a Summer Venture, Inc. que, según la fiscalía, no se dedica a elaborar planos o a hacer diseños arquitectónicos.

De acuerdo con la providencia de indagatoria emitida por el Ministerio Público, y a la que tuvo acceso este medio, en el préstamo que se autorizó al consorcio, “no se utilizaron los mecanismos establecidos en el manual de procedimiento de la Caja de Ahorros”, ya que, según el citado documento, no existía una solicitud de crédito, sino que se hace referencia a una carta indicativa “que no se ha podido recuperar” entre los documentos que reposan en el banco.

La remoción del fuero del exvicepresidente no es el único movimiento que tiene contemplado la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling. Esta semana, de acuerdo con las mismas fuentes, se girará una orden de conducción contra Manuel Morales, presidente de HPC Contratas -P&V;, S.A. Morales no ha comparecido ante el Ministerio Público, pese a los requerimientos hechos por Sterling.

