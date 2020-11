La ruta de Cienfuegos en manos de la FGR: el general puede ir a casa o volver a una celda

Salvador Cienfuegos Zepeda es inocente hasta que le sea probado lo contrario. Puede seguir en libertad, mientras un juez no otorgue una orden de aprehensión y le sea cumplimentada en su domicilio u otra dirección (Foto: Cuartoscuro)

Salvador Cienfuegos Zepeda es un ciudadano libre. Tiene abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), pero ingresará a México sin cargos de narcotráfico que la habían fincado en EEUU. De modo que el ex secretario de la Defensa (Sedena) muy probablemente puede irse a casa y descansar en compañía familiar tras un mes en prisión; o volver a una celda tan pronto ponga los dos pies en su país.

Abogados consultados por Infobae México aclararon cuáles serían los escenarios jurídicos que podría enfrentar el general luego de ser escoltado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y regrese a suelo mexicano.

Todo depende de qué haga la FGR encabezada por Alejandro Gertz Manero, que tiene en su poder 743 páginas donde se detallan evidencias de que Cienfuegos cometió delitos relacionados con delincuencia organizada y habría beneficiado a cárteles de la droga.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que el general vuelve a México como un ciudadano libre en pleno goce de todos sus derechos. Y aunque el canciller advirtió sobre la carpeta de la FGR, esto, por sí mismo, no es garantía de que el ex titular de la Sedena sea detenido.

El destino del general está en manos de la FGR que deberá integrar una carpeta sólida para judicializarla (Foto: Cuartoscuro)

“La fiscalía puede iniciar carpetas de investigación de cualquier persona que considere que participó en la comisión de delitos, pero eso no implica que su libertad quede restringida”, dijo Mario de la Garza Marroquín, abogado por la Escuela Libre de Derecho.

El pasado 11 de noviembre, según informó Ebrard, la FGR recibió toda la evidencia contra el ex titular de la Sedena que obraba en poder del Departamento de Justicia de EEUU. Hace seis días que la dependencia encabezada por Gertz Manero comenzó, de manera reactiva, a entrar de lleno en el caso.

Pero el abogado de la Garza Marroquín consideró poco probable que en un lapso tan corto se pudiera armar un expediente para presentarlo ante un juez de y éste otorgara la orden para detener al general en retiro.

“Fue como una acción reactiva para efectos de no quedar en el descubierto político de decir: ‘oye, cómo puede ser que otro país detenga una persona que actuó en México y en México no tenga nada’. Yo siento que la carpeta que se dice que tiene fue una reacción más política que jurídica.

“Esa carpeta difícilmente la pudieron integrar y ahora lo reciben en total libertad y habría que preguntarse si la Fiscalía va a hacer algo o no, con lo que entregó Estados Unidos de información, podría decir: ya no le continúo el caso y ahí lo dejo, pero llegando a México no lo van a detener”, aseveró el ex presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.

Marcelo Ebrard dijo que el general vuelve como un ciudadano libre (Foto: SRE)

Aunque jurídicamente pudiera armarse el caso de forma expedita, el tema es político, la presión del Ejército surtió efectos y el abogado consideró que resultará muy complicado actuar contra el ex titular de la Sedena.

Para que sea cumplimentada una orden de aprehensión hay ciertos procedimientos a cumplir, los cuales otorgarían un margen de tiempo a Cienfuegos Zepeda, ya sea para ir a casa por unas horas o unos días; así como salir de vacaciones a un país con el que México no tenga acuerdos de extradición.

Incluso, pudiera presentarse de forma voluntaria ante la FGR o esconderse a costa de la protección que puedan otorgarle sus influencias en el Ejército así como poderosos capos de la droga.

En primer lugar, la FGR debería considerar si cuenta con elementos para solicitar una orden de aprehensión, si es así, haría una solicitud a un juez de control, quien valorará otorgar el documento judicial. Cuando sea presentada la petición, significaría que la carpeta está judicializada, explicó Víctor Manuel Alonso Inclán, penalista egresado de la Facultad de Derecho de La Salle.

De ese modo, el general es inocente hasta que le sea probado lo contrario. Puede seguir en libertad, mientras un juez no otorgue una orden de aprehensión y le sea cumplimentada en su domicilio u otra dirección; ya sea unas horas después de que llegue a México, pasados unos días, meses o más tiempo, dependiendo de cuándo actúe la FGR.

Salvador Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles cuando iba a pasar unos días con su familia (Foto: EFE/Paolo Aguilar)



Aunque los abogados de Cienfuegos en México, encabezados por Rafael Heredia Rubio, pudieron solicitar amparos para que el ex titular de la Sedena no fuera detenido, estos ya hubieran trascendido, pues pueden ser consultados en línea. A decir de Mario de la Garza Marroquín, la defensa del militar sabe que ni siquiera necesita eso, porque su caso es político y está protegido por el sector al que pertenece.

A su vez, el general tiene todo el derecho humano de defenderse, ante todo prima la presunción de inocencia. En México no había acusaciones en su contra y tampoco se tenían sospechas de su probable conducta criminal.

Por otra parte, las pruebas que puedan obrar en la carpeta, ya sean audios, fotos, videos, y otros documentos aportados por autoridades de Estados Unidos, no tendrían el mismo valor probatorio en México, porque, para obtenerlas, no se consideraron las formalidades, consideró Alonso Inclán, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aún cuando la FGR podría reunir su propia evidencia, eso significa que habrá de pasar el tiempo, en tanto, el general seguirá como un “ciudadano libre”. Sus bienes no están asegurados, sus cuentas tampoco están congeladas. Según ofreció en su segunda audiencia en EEUU para que le dejaran en libertad, contaba con USD 750 mil, los ahorros de toda su vida.

Por último, de la Garza Marroquín consideró que en la medida que no se sepa cómo serán procesados los asuntos del general, se incentiva la percepción de impunidad, con altos índices de por sí en México. Difícilmente, consideró el abogado, López Obrador puede llevar una relación tan cercana con el Ejército (en programas sociales, construcción de obras, tareas de seguridad pública y en aduanas, reparto de medicinas) si en EEUU hubiera un ex titular de la Sedena en el banquillo de los acusados. En esto último coincidió el especialista de La Salle, pues el peso simbólico de las Fuerzas Armadas fue notorio en el acuerdo de los gobiernos mexicano y estadounidense.

El general habría beneficiado al Cártel H-2 entre 2015 y 2017 (Foto: Archivo)

“Quizá también nos aventaron la papa caliente para demostrarnos que nuestro sistema no funciona. Es como una trampa: ahí te regreso a Cienfuegos y la papa caliente está de nuestro lado y a ver qué hacemos, seguro los medios en EEUU (New York Times y Washington Post) estarán muy atentos y la nota sea la demostración de que esto [el sistema de justicia] no funciona. La trampa de que pienses que saliste ganando y al rato el costo va a ser altísimo”, refirió el egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Se prevé que el general arribe la tarde de este 18 de noviembre, luego de que en EEUU le fueron desestimados los cargos. Aunque la solicitud de la Fiscalía estadounidense también dejó el punto abierto a una eventual reapertura del caso, las autoridades del país norteamericano esperan que primero se proceda en México, algo que, como han referido los especialistas consultados, sería complicado por tratarse de un tema político.

