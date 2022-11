la ruina económica de Ernesto de Hannover

Un montante final que desgracias y endeudamientos a los que Ernesto de Hannover no puede ni de cerca hacer frente. No por nada Chantal Hochuli, su primer esposa, le llegó a comprar un cuadro por 40.000 euros por hacerle un favor. Pero ni por esas: según varios medios, el aristócrata va a necesitar, como mínimo, la ayuda económica de su actual pareja, Claudia Stilianopoulos, hija de Pitita Ridruejo, con quien vive en Madrid.

A mitad de proceso, Ernesto de Hannover se enemistaba con sus socios, retirando su demanda personal y el juez, que no consideraba que hubiese habido ingratitud por parte de Ernesto Augusto Jr., añadía que EAH GmbH no tenía derecho a demandar. Y ahora todos han de pagar las costas el juicio, que podrían ascender a un millón de euros, de los que Ernesto ha de hacer frente al 21%.

Asimismo, ponía a la venta por un millón y medio de euros una casa que posee en Frankfurt con una extensión de 150 metros cuadrados, algo que no ha funcionado, como la demanda, que comenzaba asegurando que el demandante vivía “enfermo y aislado” en una cabaña de Austria y que su hijo no le prestó ayuda.

Este, que tenía propiedades en diversos lugares del mundo como Kenia, Austria o la susodicha isla balear, lo que necesitaba era efectivo, puro dinero, pues con propiedades y bienes no podía pagar no solo la larga lista de fiestas a las que asistía, sino sus variada gama de fallidas aventuras empresariales. Y el movimiento para con su hijo, que tuvo lugar entre 2004 y 2007, le reportaba directamente 3 millones de euros.

Multas, detenciones, órdenes de alejamiento, diversos altercados… La ristra de polémicas y vandalismo fruto de sus excesos son una constante en la biografía de Ernesto de Hannover. Solo hay que recordar que no asistió a la boda de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, porque el día anterior se había cogido tal cogorza en Madrid que con la resaca no era capaz ni de levantarse de la cama.

