La romántica sorpresa de Miguel Marcos a Belén Esteban en uno de los momentos más duros de la colaboradora

Desde que empezaron los enfrentamientos entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en Sálvame la colaboradora ha tenido que lidiar con uno de los peores momentos de su vida profesional, llegando a poner en tela de juicio su futuro en el programa.

Eso sí, a pesar de todo lo malo, Belén Esteban cuenta siempre con el apoyo de su marido, Miguel Marcos. Aunque siempre se ha mantenido en un segundo plano en la vida mediática de la famosa, le brinda su apoyo de una manera discreta y romántica siempre que puede.

Hace unas horas, la de Paracuellos compartía en su perfil de Instagram una foto de una taza blanca con un mensaje escrito en ella: “Eres la casualidad más bonita de mi vida“. Un detalle que ha tenido su marido para endulzar un poco los días tan agrios que esta pasando la Princesa del pueblo.

A su vez, ella ha querido escribir un “te quiero” al lado de la taza como muestra de amor hacia este detalle. Además, también se podía escuchar la canción I Don’t Want to Miss a Thing (no me quiero perder ni una cosa, en español) del grupo Aerosmith.

Aunque la intimidad y la vida amorosa de ambos es fundamental, la colaboradora de televisión sí que se ha mostrado muchas otras veces romántica a través de sus redes sociales, subiendo fotos de ambos disfrutando de la compañía del otro.

Captura de pantalla del ‘storie’ de la colaboradora. BELÉN ESTEBAN / INSTAGRAM

Miguel siempre está ahí para ella y por este motivo decidió darle el ‘sí, quiero’. Para este año les hubiese gustado volver a repetirlo por la iglesia, pero la pandemia a frenado en seco sus planes de boda, algo que seguro que retomarán cuando se vuelva a la normalidad.