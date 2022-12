La riqueza debajo de Donoso

En ese momento se pensó que la firma del nuevo contrato era inminente, pero la historia fue diferente. Mientras el Gobierno proyectó que el proceso de revisión del contrato no tomaría más de dos meses, First Quantum, con el pasar del tiempo, solicitó protecciones adicionales en caso de que el precio del cobre disminuya en los mercados internacionales, lo que alargó la negociación hasta fin de año. A la hora de cierre de esta edición (8:10 p.m. de ayer miércoles 14 de diciembre), la minera no había dado una respuesta para formalizar el acuerdo, como había exigido el gobierno panameño.

