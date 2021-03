La riqueza de Panamá está en su gente

Hasta 2020, nuestro país se había colocado a la cabeza de las naciones en la región con un notable crecimiento económico. Muchos se asombraban del avance de Panamá tras poco más de 30 años de una situación completamente diferente, cuando la crisis económica e institucional vaticinaba un panorama muy distinto. Nuestra nación, históricamente, se ha caracterizado por el gran espíritu de lucha de su gente y sus ganas de “echar pa’ lante”.

Los panameños somos gente que no se rinde, capaz de hacer mucho con poco, que nunca deja de soñar y hace hasta lo imposible por lograr lo que se propone. El mismo escenario se repite una y otra vez: panameños y panameñas sin importar su condición social, etnia o religión continúan sorprendiéndonos y demostrándonos lo que podemos llegar a ser y a hacer.

Más allá de una infraestructura moderna que no deja de impresionar a quienes la admiran por primera vez, o un sistema financiero robusto, o un canal interoceánico; la verdadera riqueza de este país siempre ha estado a la vista y, aunque no lo reconozcamos, es su gente.

Nuestro principal patrimonio radica en todos aquellos que no se negaron a luchar por lo que soñaban. Es una historia que se repite: desde un caudillo coclesano ejecutado un 15 de mayo de 1903 (meses antes de ver su sueño realizado), hasta un grupo de estudiantes quienes amaron tanto la bandera panameña, que lograron cual David y Goliat, ganar la batalla ante el más fuerte.

Al abrir los libros de historia, pareciera que todas las batallas estuvieran ya ganadas. No es así. La historia aún se escribe y, nuevamente, aparece un Goliat, uno que no permite que avancemos y logremos erradicar un problema que no es nuevo, pero que es necesario acabar de una vez por todas. Su nombre y apellido son Pobreza y Desigualdad. Cada persona que habita bajo los cielos de esta dichosa tierra debería gozar de las mismas oportunidades. La realidad es muy distinta. El sueño todavía está lejos de cumplirse. Mientras algunos buscan solucionar el problema de la institucionalidad y de la corrupción, las listas negras o la crisis económica que ha generado la pandemia, cientos de miles de panameños que viven en vulnerabilidad siguen sin comprender de qué tratan los retos de los que tanto se habla en las noticias.

Bien reza el aforismo “Da un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”. El problema no es la pobreza. El problema es que se perpetúa cuando no actuamos de forma adecuada. Hoy, en medio de una pandemia y en plena revolución digital, es inaceptable pensar que podamos enrumbarnos hacia un desarrollo económico cuando la brecha de desigualdad aumenta sin mesura.

En estos momentos, muchos se acostumbran al pescado, que sigue siendo insuficiente, y pareciera ser la única opción que hay. Sigue ampliándose el espejismo que nos hace creer en esta falsa realidad, porque siempre es más fácil mirar a dónde el panorama no parece tan gris. Nuestra gente, esa que nos hace grandes, se ve cada vez más acorralada ante un mundo mucho más demandante.

Nuestra mentora, Nivia Rossana Castrellón, dijo “El Futuro de Panamá se define en las aulas”. No pudo ser más atinada su afirmación. Es en nuestra niñez, en nuestra juventud y es ahora, cuándo se forja nuestro futuro como nación. Pensar que existen niños, niñas y jóvenes que no se están preparando, porque no se cuenta con la infraestructura (digital) adecuada, debe llamarnos a la reflexión pero más aún, a la acción.

La mejor inversión que podemos hacer, como país, siempre será en nuestra gente, esa misma gente que nos hace ser la nación que somos. La oportunidad de aprender debe dejar de ser exclusivamente para quienes tienen la posibilidad. Todos debemos saber y poder pescar correctamente. Así acabaremos de una vez por todas con el hambre de paz y justicia que aún no logramos saciar.

El autor es comunicador y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación