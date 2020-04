La RFEF responde a la amenaza de denuncia de AFE por grabar la reunión

6º.- Finalmente, AFE, como no puede ser de otra manera, puede ejercitar cuantas acciones tenga por convenientes, señalándole que el ejercicio de las mismas no va a impedir que la RFEF cumpla con sus obligaciones en orden a informar a la opinión pública sobre la veracidad de lo acontecido en materias que le afecten.

1º.- Que la Comisión, a diferencia de lo que algunos han transmitido, no está integrada exclusivamente por AFE, LNFP y RFEF. Al contrario, como Vd sobradamente conoce, la misma se compone por representantes de la RFEF; Presidente, Secretario General, representantes de diferentes comités y departamentos, (Presidente de los árbitros CTA, Servicios Médicos, Fútbol Sala, F .Femenino, F. Aficionado, 2ª B y 3ª División, Jurídico, Competiciones, etc.), por representantes de la LNFP, el Sindicato de Futbolistas AFE, el Sindicato de Jugadores de Fútbol Sala AJFS, y el Sindicato de Jugadoras de Fútbol Sala AJFSF, clubes (Fútbol Femenino, y Fútbol Sala), sin que ninguno de sus miembros o participantes actúen a título particular o como asesores legales.

You May Also Like