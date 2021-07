La RFEF pide ayuda al Gobierno para que haya afición española en la semifinal contra Italia en Wembley

Ahora que se presentan dos partidos clave, muchos aficionados españoles se están planteando viajar a Londres pero se han encontrado con las duras condiciones británicas. A día de hoy, el Gobierno de Boris Johnson establece una cuarentena de 10 días para los viajeros procedentes de España, que está en ambar en su particular semáforo, salvo si proceden de Baleares . Es decir: un espectador que vuele este sábado desde la península ibérica a Londres no podrá acudir a Wembley ni para la semifinal del martes ni tampoco para la final del domingo.

