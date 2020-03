La RFEF insiste en su plan de ayuda a los clubes porque Tebas “está equivocado”

Además, la Federación Española de Fútbol rechaza que, tal y como apuntó Tebas, sea imposible contratar una póliza de seguro que cubra pandemias: “Eso que dice el Presidente de la Liga no es verdad. Al contrario, se trata de riesgos asegurables. Y esto es algo que no admite discusión ni duda alguna. De hecho, la RFEF tiene asegurado este riesgo en algunos de sus seguros, como otros muchos empresarios diligentes en España”, subraya la Federación Española de Fútbol en su comunicado.

El escrito insiste que “la propuesta de la RFEF es perfectamente válida y se acomoda por completo a las normas aplicables” y que “si desde la Liga no quiere aceptarse esa mano tendida, en su derecho están, pero basta con que así lo digan y no parece razonable que se busquen otras excusas y menos aún las de carácter jurídico que, como acabamos de ver, tienen muy poco recorrido”.

La Federación Española dice que la propuesta de Luis Rubiales no es esa y que Tebas está “equivocado”, porque “no es eso lo que el Presidente de la RFEF planteó. Está claro que el Presidente de la Liga no ha entendido la propuesta de Luis Rubiales que utilizó las siguientes palabras: ‘Hemos hablado con alguna entidad financiera y estamos en disposición de ofrecer a la Liga sentarnos para buscar una financiación para los clubes que vayan a tener un problema'”, indicaron desde la RFEF.

You May Also Like