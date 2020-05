La RFEF acuerda playoffs exprés sin descensos para el fútbol no profesional

Hace unas semanas Dani Hernández , el capitán del Zamora, líder de su grupo en Tercera, se pronunciaba así sobre las posibles soluciones en una entrevista a 20minutos.es : “Alguna solución se tiene que tomar, en base a la salud. No me parece bien que todo el mundo esté mandando solicitudes de ‘quiero hacer esto y lo otro’. Hay que acatar lo que diga la Federación . Si dicen que se da por nula, se da por nula y al que le joda, ajo y agua. Si dicen que ascienden los primeros, ascienden los primeros. Lo que no podemos es estar pendientes de lo que mandan unos y otros, porque nos volvemos locos”.

