La RFEA atiende “a la voz mayoritaria de los atletas” y pide aplazar Tokyo 2020

El atletismo español se une de esta forma a las muchas Federaciones y Comités Olímpicos de todo el mundo que no ven factible la celebración de Tokyo 2020, bajo las actuales medidas de cuarentena que vive casi el planeta entero. “Las actuales circunstancias nos llevan a enfrentarnos a un entorno global desafiante y sin precedentes, ante las cuales el deporte no puede, ni debe ser ajeno”, dice el comunicado de la RFEA.

