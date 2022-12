‘La revolución y sus artistas’

Animaba a Reyes su visión de que no fomenta su cultura es un pueblo sin alma, y adiciona Castelo que es necesidad exponer y analizar el pasado. Un país que no conoce su historia está obligado a repetirla.

Es cine de autor, más del sentimiento de Reyes, y no con finalidad ni consecuencia mercantil, precisa Castelo. Es del tipo de película que no se exhibe en el circuito comercial.

