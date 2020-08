La revolución de Fred Hampton

Judas and the Black Messiah se presentará en las salas de cine de Estados Unidos y el resto de los mercados, una vez se restablezca el funcionamiento de los cines.

“Cuando leí el guion, me impresionó la historia y me siento muy honrado de formar parte de este proyecto, que cobró aún más vida cuando nos reunimos con el hijo de Fred Hampton, Fred Hampton Jr. y su madre”, expresó.

Ahora, casi 50 años después del asesinato de Hampton, el estudio cinematográfico Warner Bros. se prepara para sacar a la luz el drama biográfico Judas and the Black Messiah, que narra la vida política del activista, enfocada en la lucha contra la brutalidad policial y el racismo estructural en Estados Unidos.

