La revista ‘The Lancet’ se retracta sobre el artículo que cuestionaba la efectividad de la hidroxicloroquina contra la Covid

A mediados del mes de mayo, Donald Trump aseveró: “Me la estoy tomando, la hidroxicloroquina. Empecé a tomarla hace un par de semanas. No me va a hacer daño”, dijo a los periodistas al final de un acto en la Casa Blanca. “Tomo una pastilla cada día , en algún momento pararé”, agregó, tras aclarar que se refería tanto a la hidroxicloroquina como al zinc.

La polémica sobre la hidroxicloroquina no giró solo en torno a que no servía para tratar el coronavirus, sino que incluso se advirtió de que podía causar serios efectos secundarios como cuadros agudos de psicosis y posibles intentos de suicidio.

