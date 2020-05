La revista ‘Rolling Stone’ publica una lista de los 100 mejores sencillos debut

La revista especializada en música Rolling Stone publicó este martes una lista en la que clasifican los 100 mejores sencillos debut que han salido al mercado, y que encabeza en el número uno la estadounidense Britney Spears con la canción …Baby One More Time.

“La lista que hemos formado está muy inclinada hacia aquellos singles que se convirtieron en los cimientos de grandes carreras, aunque hay un par de artistas de un solo éxito también”, explica el medio en la introducción del listado, en el que señala que no se han tenido en cuenta temas de figuras que se habían hecho famosas en grupos musicales y luego iniciaron una carrera en solitario.

De …Baby One More Time, los expertos del medio dicen que fue “uno de esos manifiestos del pop que anuncian un nuevo sonido, una nueva era, y un nuevo siglo”, y la describen como “una declaración que causó divisiones y que trazó una línea entre el pasado y el futuro”.

En segundo puesto, la revista destaca el tema I Want You Back de los Jackson 5, del que dice que “cada momento es perfecto”, de principio a fin, y señala que “no solo definió los años 70, sino que ha resumido la esencia de la alegría musical desde entonces”.

Los Sex Pistols y su Anarchy in the U.K. ocupan el tercer lugar, un single cuyos primeros segundos describen como “un bulldozer que se dirige directo a ti”, y sus primeras palabras suenan “como si Lucifer hubiera ascendido de los infiernos”. Pero aun así, es una canción “muy pegadiza y muy graciosa”.

A las puertas del podio se quedó Run-D.M.C y la canción Sucker M.C’s/ It’s Like That, una melodía “explosiva” que llevó a que el hip-hop pasara de los locales nocturnos a la calle, y que fue “el inicio de la edad de oro” de este género musical.

Para la quinta posición, la revista vuelve atrás en el tiempo, concretamente a 1955, y recupera el Maybellene de Chuck Berry, que clasifica como el “himno fundador del rock & roll” y un “sonido revolucionario”.

Completan los diez primeros puestos Radio Free Europe, de R.E.M.; Good Times Bad Times, de Led Zeppellin; That’s All Right, de Elvis Presley; Blitzkrieg Bop, de The Ramones; y Hand in Glove, de The Smiths.

Entre los 20 singles debut más sonados también destacan los expertos de Rolling Stone a Taylor Swift y su Tim McGraw, el reciente bombazo de Lil Nas X, Old Town Road, el Through the Wire del rapero Kanye West, y Player’s Ball, del dúo de hip hop Outkast.

Otros mitos de la música que forman parte de la lista: The Eagles con Take it Easy, The Beatles con Love Me Do, Prince con Soft and Wet, Pearl Jam con Alive, The Doors con Break on Through (to the Other Side), Metallica con Whiplash, Pink Floyd con Arnold Layne, Dire Straits con Sultans of Swing, o Madonna con Everybody.

Representando a las generaciones más recientes, se cuelan en la lista Billie Eilish con Ocean Eyes, Lana del Rey con Video Games, Alicia Keys con Fallin, Lorde con Royals, o One Direction con What Makes You Beautiful.