La revancha de Di María

Ángel Di María fue el invitado inesperado a la fiesta de Lusail. Una lesión, igual que en Brasil 2014, le apartó del protagonismo en el once de Lionel Scaloni. Titular en todos los encuentros de la fase de grupos sufrió una dolencia muscular en el tercer partido, ante Polonia. Y, hasta este domingo, no volvió a salir de inicio. Baja contra Australia en octavos, reapareció frente a Países Bajos y tuvo unos minutos también contra Croacia, en la semifinal. Pero su protagonismo había decaído en un bloque asentado, ideal para Scaloni. No tenía hueco el jugador del Juventus.

No tuvo que ejecutar Di María desde los once metros, sustituido pasada la hora de juego por Marcos Acuña. Parte del trabajo estaba hecho para el rosarino que sufrió como nadie, desde el banquillo, el infierno emocional de los tiros de penalti. Pensó que, otra vez, el éxito se le escapaba.

