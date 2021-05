La reunión entre Joan Laporta y Ronald Koeman dura media hora y no hay decisión sobre el futuro del entrenador

Ronald Koeman llegó a las oficinas del FC Barcelona a eso de las 20 horas, junto a su representante, Rob Jansen, para reunirse con el presidente Joan Laporta y con Mateu Alemany . Según informa Rac1, el club y el técnico no han decidido nada definitivo en cuanto a la continuidad del entrenador, por lo que se han emplazado a nuevos encuentros y no se descarta ninguna opción.

