La retórica de Trump dificulta la recuperación de EE.UU. (Análisis)

No es solo la falta de alivio económico lo que podría producir un comienzo inestable para Biden, como advierten algunos economistas sobre una recesión de doble caída. Él y su equipo están tratando de prepararse para la complicada tarea de distribuir la vacuna y convencer a los estadounidenses de que se la pongan en un momento en el que aún no están claros los detalles de la financiación de cómo se llevaría a cabo.

Pero incluso cuando la Casa Blanca de Trump estaba comprometida, que ya no es el caso, los republicanos se opusieron al tamaño del paquete que proponían los demócratas (así como las cifras en dólares que Trump dijo que aceptaría). Aunque el líder de la mayoría, Mitch McConnell, señaló esta semana que estaría abierto a «un proyecto de ley dirigido» en algún lugar del orden de medio billón, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hasta ahora no ha estado dispuesta a ceder en su resistencia a una propuesta de paquete más pequeño y fragmentario.

Aunque Biden se postuló para presidente con una plataforma en la que podría trabajar con líderes de ambos lados para forjar un compromiso, aún no hay indicios de si puede llevar al Congreso a la acción en un momento en que muchos republicanos, que temen a Trump, aún no han reconocido siquiera su victoria electoral.

«Algunos de mis empleados todavía están atrasados en el pago del alquiler, algunos de ellos viven de nómina en nómina y, nuevamente, no hay alivio federal. El Senado está de vacaciones», dijo Sopit, el propietario de Employees Only, en «Erin Burnett OutFront» el miércoles . «Cada vez que nos cierran, necesitan asegurarse de que haya alivio para ayudarnos en este momento».

Se han mantenido divididos a lo largo de esas líneas partidistas a pesar de que los beneficios pandémicos de emergencia aprobados por el Congreso en marzo están programados para expirar el 26 de diciembre para unos 7,3 millones de trabajadores, contratistas independientes, autónomos y otros estadounidenses que no calificaron para los beneficios de desempleo regulares en sus estados, según un análisis de The Century Foundation. Otros 4,5 millones de estadounidenses, a quienes se les asignó 13 semanas adicionales de desempleo más allá de las 26 semanas que normalmente ofrecen la mayoría de los estados, enfrentan el mismo límite de diciembre.

El encuentro de Trump con los reporteros después de una llamada con miembros del servicio estadounidense no llegó a ser una concesión. Continuó lanzando falsedades sobre un fraude electoral que simplemente no existe, se negó a decir si asistiría a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y arrojó críticas peligrosas sobre el sistema electoral en Georgia, un estado donde perdió pero planea hacer campaña el próximo mes por dos senadores republicanos que enfrentan una segunda vuelta que determinará el control del Senado de Estados Unidos.

