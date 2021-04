La respuesta de Tim Cook a Mark Zukerberg cuando le pidió consejos sobre privacidad y que dio el origen al distanciamiento entre Facebook y Apple

“Si un negocio se basa en el engaño a los usuarios , en la explotación de datos, en darles a elegir donde no hay elección en absoluto, no merece nuestros elogios, merece una reforma”, dijo.

El nuevo sistema operativo iOS 14.5 lanzado por Apple esta semana lleva a la práctica algunas de las ideas sobre privacidad del usuario defendidas por el presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook. Según reveló este lunes The New York Times, estos principios de Cook dieron origen en 2019 a una fuerte disensión con el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

You May Also Like