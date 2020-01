Simeone no dudó tampoco en defenderse cuando le preguntaron por un posible fin de la era Simeone: “ ¿Cambio de ciclo? Creo plenamente en mis jugadores, hoy no fuimos precisos de cara al gol, pero esto es fútbol “. A través de este mismo tema, quiso aprovechar para pegarle un ‘palo’ a la prensa , acusando a los periodistas “siempre tienen que opinar”.

