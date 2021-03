La Resolución 1 sigue vigente; Asamblea Nacional avanza con el proyecto 525

El diputado Víctor Castillo (PRD) afirmó que con la iniciativa no busca denigrar ni atentar contra la salud de los panameños. “Lo que pretendemos es unificar y ser totalmente responsables y darle a esos jóvenes que estudian en universidades privadas en Panamá y que de una u otra forma no se ha dado una equidad en la formación de ellos en el examen” dijo.

Como si el criterio profesional de al menos 42 asociaciones médicas no importase, y la opinión del presidente de la República y de connotadas personalidades de la comunidad médica no valieran de nada, la controversia sobre las certificaciones médicas persiste. Y no solo eso: amenaza con intensificarse todavía más.

