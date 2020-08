La residencia fiscal en Panamá

La persona jurídica puede aportar como elemento probatorio adicional y no exclusivo, que posee una junta directiva y/o accionistas que sesionan y toman decisiones en Panamá. Esto no implica necesariamente y a juicio de la DGI, que esta entidad por el solo hecho de tener esta situación, se deba concluir que la misma posee los medios materiales de administración y decisión en Panamá.

