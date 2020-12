La República Federal de Panamá

“Pasando del centralismo a la federación, no se hace sino emancipar los municipios, i admitirlos en seguida en el pacto, que se habría celebrado voluntariamente, si nunca hubieran sido forzadas a confundirse en una sola entidad, sacrificando sus gobiernos especiales. El municipio es la verdadera sociedad: la Nación no es sinouna pura idealidad, una abstracción, a la cual no deben subordinarse los intereses de la ciudad o del común”.

You May Also Like