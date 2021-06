La República Checa da la sorpresa y tumba a un favorito Países Bajos

En esos primeros minutos pudo marcar Países Bajos: primero De Ligt no cabeceó bien un córner y después un buen centro de Dumfries desde la banda derecha no encontró rematador. Los checos, por su parte, intentaron poner a prueba a Stekelenburg desde lejos, pero el disparo no vio portería. Tampoco los contraataques funcionaban.

You May Also Like