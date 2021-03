La reprimenda de Fernando Simón a Victoria Abril por sus declaraciones negacionistas: “No ayuda”

Por su parte, Fernando Simón ha rechazado en la rueda de prensa el discurso negacionista de la actriz: “Hemos tenido muchos miles de fallecidos, hemos tenido varios millones de casos , tenemos las UCIs atestadas de gente, hemos tenido el sistema sanitario contra las cuerdas”. Además, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha añadido que “a veces, cuando tenemos presión mediática, decimos cosas que no pensamos o que no queremos decir, o que decimos como una gracia y luego nos arrepentimos”.

