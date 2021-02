La renuncia del fiscal general muestra el ‘colapso’ de la Justicia de Panamá

En la capital panameña no cesan las protestas de grupos de jóvenes y activistas que denuncian la inacción y hasta supuestas maniobras de encubrimiento por parte de las autoridades – no hay nadie preso ni destituido – frente al escabroso caso de los albergues, destapado hace más de dos semanas por un informe parlamentario según el cual estos vejámenes se remontan al menos a 2015.

Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) de Panamá, Juan Carlos Araúz, “la salida de Ulloa no hace otra cosa que agravar la crisis en materia de justicia que vive Panamá, que acumula desde hace años varios casos, no sólo los recientes” en un evidente “colapso” del sistema.

You May Also Like