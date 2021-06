La rentabilidad del autoconsumo crece con la nueva tarifa eléctrica

No obstante, ha pedido que esta medida no sea temporal para evitar incertidumbres: “deberíamos tener un poco más de estabilidad y pensar a largo plazo”, además de promover la eficiencia a través de “alguna norma parecida a la del IRPF, que no supone los mismos impuestos para una persona que cobra 10.000 euros al año a una que cobra 60.000 “.

No obstante, afirma que en este asunto se ha desplegado “un discurso un poco derrotista y alarmista”, ya que considera “que la factura final no se va a ver tan incrementada” debido al abaratamiento de las horas valle y de su disponibilidad completa en festivos y fines de semana.

