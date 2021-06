La renovación de Messi no se confirma, se acerca la fecha límite y cunde la preocupación en el barcelonismo

El nuevo FC Barcelona ha anunciado ya cuatro fichajes para la próxima temporada: Kun Agüero, Eric García, Emerson y Memphis Depay. La idea de Joan Laporta es clara: reforzarse bien para que no se vuelva a repetir las malas sensaciones de esta temporada que, sin embargo, se zanjó con dos títulos, la Supercopa de España y la Copa del Rey.





Pero la afición no acaba de recibir la noticia que esperan: el anuncio de la renovación de Leo Messi. Desde el club sólo lanzan mensajes optimistas e incluso se ha filtrado a medios afines que ya hay acuerdo total entre las partes, pero las horas y los días pasan y no salta el anuncio oficial. Como se suele decir, a día de hoy Messi no tiene contrato para la temporada que viene.

El argentino quedará libre el 1 de julio. El Barcelona recuperará así una buena parte de su límite salarial si finalmente no continúa, pero Laporta no lo contempla. Está dispuesto a hacer toda la ingeniería financiera que haga falta si con eso consigue que el mejor futbolista de la historia culé quede atado para el futuro.





La oferta que tienen los Messi sobre la mesa es clara: dos años más como jugador del Barcelona, y a partir de ahí convertirse en embajador allá donde decida irse, con total probabilidad la MLS estadounidense. Y después, cuando cuelgue las botas definitivamente, un hueco en el club en algún cargo de la dirección deportiva.

Desde algunos medios, como ‘El larguero’ de la SER, apuntan a que lo que falta no sólo es la firma, sino el acuerdo en sí. Los detalles finales de la renovación no acaban de convencer a Messi, que está dispuesto a bajarse el sueldo y ayudar a la economía del club. Aunque Manu Carreño, responsable de la noticia, no da detalles, sí afirma que la cosa no está tan clara.

🚨⚽️🇦🇷 Renovación de Messi | Informa @manucarreno 🔴🔵 Contacto intenso entre ambas partes durante la jornada de hoy y seguirá durante el fin de semana 🔜 Quedan detalles por pulir, pero cada vez son menos y menos importantes 📄🖊️ La intención: firmarlo antes del 30 de junio pic.twitter.com/lVd3QlHGIS — El Larguero (@ellarguero) June 25, 2021

Que no se firme antes del 30 de junio no implica que no vaya a hacerse después, pero la intención del Barcelona es que se confirme la renovación antes. Los contactos se han intensificado y la resolucion llegará, con total probabilidad, antes del próximo miércoles, último día del actual contrato de Messi en vigor.