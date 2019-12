La remodelada piscina Adán Gordón abre sus puertas

El horario de atención será de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de martes a domingo. El día lunes estará cerrada por limpieza. Mientras que en horarios matutinos y vespertinos de 5:00 a.m. a 6:45 a.m. y de 2:45 p.m. a 7:45 p.m. son los entrenamientos de los clubes de natación.

You May Also Like