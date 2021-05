La reinvención forzosa de los solteros hacia nuevas formas de buscar pareja

La pareja, añade Valls, “es un complemento, no un suplemento”, y aboga por “primero querernos a nosotros mismos y luego querer el otro” , aunque advierte de que la tendencia es la contraria. En este sentido, en los últimos meses en su consulta ha escuchado frases como “necesito mi media naranja o mi media naranja me está esperando”, pero, asegura “ ya somos naranjas completas aunque nos han vendido que necesitamos a otro para nuestra felicidad”.

Para Gracia Vinagre este “frenado en seco” nos “ha alejado de todo lo que creíamos que era necesario para vivir” y que no era fruto sino de “habernos dejado llevar por muchos clichés”, y en este caso en particular “se había dotado a la soledad de una connotación negativa” .

El especialista explica que en estos tiempos “podemos aprovechar para autoconocernos y hacernos preguntas como qué aprendí de mi última relación; quién soy; por qué me gusta esto o lo otro o por qué me obsesiono con alguien”.

