La reinvención de los museos

“El impacto de la pandemia en el sector cultural ha sido enorme”, dijo González, quien agregó que según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “uno de cada diez museos no volverá a abrir sus puertas ya sea por la falta de ingresos mediante la boletería y falta de visitantes, así como la paralización del turismo”. En Panamá no ha sido la excepción, apuntó.

