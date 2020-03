La ‘reina’ Helen Mirren asegura que echará de menos a Meghan Markle después del ‘Sussexit’

La veterana actriz londinense de 74 años, que ganó el premio Oscar a la mejor actriz protagonista en 2007 por interpretar a la reina en The Queen, está más que puesta en todo lo que está ocurriendo en lo referente a la marca ‘royal’ que ya no podrán usar más los duques de Sussex por orden expresa de la monarca.

Pues si no es una, será la otra. O lo que viene siendo lo mismo: si Meghan Markle y el príncipe Harry (aunque ahora esté pidiendo que le llamen Harry ‘a secas’) no encuentran el apoyo sobre el Sussexit en Isabel II, pues lo obtendrán de ‘la otra’ Isabel II. Es decir, de Helen Mirren.

