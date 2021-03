La reina de las pistas que deja huellas imborrables

Su majestad ha abandonado el trono. Quienes le fueron fiel a lo largo de su reinado no terminan de asimilarlo, pero así son los designios de Dios.

Han pasado algunos días desde que la expiloto y también presentadora de televisión Sabine Schmitz encendió el motor para emprender su viaje desde este mundo terrenal hacia el más allá, pero quienes la conocieron y admiraron no cesan en rendirle tributo.

La alemana, de 51 años de edad, perdió el pasado 16 de marzo una lucha contra el cáncer que la aquejaba desde 2017. Su vida se apagó en una de las habitaciones de un hospital en Trier, pero su legado vivirá por siempre.

Schmitz partió dejando huellas en un deporte en el que generalmente triunfan los hombres. Ella fue la primera y, hasta la fecha, la única mujer en ganar las famosas 24 Horas de Nürburgring. También fue una estrella del programa de televisión Top Gear.

Reina del Nürburgring

Conocida como la “Reina de Nürburgring” por su familiaridad con la pista de 15.8 millas en Alemania Occidental, Schmitz no fue una piloto fácil de vencer.

Su primer triunfo en la carrera de resistencia de 24 horas sucedió en el año 1996. Aquella victoria no fue por mera casualidad y así lo demostró ganándola otra vez al año siguiente.

Otra de las grandes virtudes que se le conoció a Schmitz era su capacidad para poder entretener a los fanáticos de las carreras, llevándolos a dar una vuelta a alta velocidad alrededor de la pista en un BMW, llamándose a sí misma “la taxista más rápida del mundo”.

“Es muy divertido asustar a la gente. Les encanta asustarse, así que me pagan por eso”, confesó en un episodio de Top Gear, en 2010.

Apareció por primera vez en aquel programa de automovilismo de la BBC en 2004, superando al presentador Jeremy Clarkson, con un tiempo de vuelta de nueve horas y 12 segundos en Nürburgring. Más tarde, condujo una camioneta Ford por la pista en 10 minutos y ocho segundos. Después de varias apariciones más a lo largo de los años, Schmitz se unió a Top Gear como presentadora, en 2016.

Querida y respetada

Desde que se conoció la noticia de la muerte de Schmitz, quienes la trataron en este mundo de la autovelocidad inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza por la pérdida de alguien muy querida.

“Nürburgring ha perdido a su piloto de carreras más famosa. Sabine Schmitz falleció demasiado pronto después de una larga enfermedad. La extrañaremos a ella y a su carácter alegre. ¡Descansa en paz, Sabine!”, hizo saber la organización de Nürburgring en su cuenta oficial de Twitter.

