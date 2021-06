La regulación de los alquileres que ha provocado la caída de un Gobierno

“Estoy listo para liderar un nuevo gobierno. Siempre lo he estado”, afirmó el líder conservador y cabeza de la oposición, Ulf Kristersson, al que no le llegaría el apoyo de los liberales para alcanzar los 175 diputados necesarios para la mayoría.

Löfven habló de una “ mayoría accidental” entre los cuatro partidos que votaron a favor de la moción “solo para hacer caer al Ejecutivo” pero que no tienen ningún proyecto de Gobierno conjunto y criticó a la Izquierda por no querer negociar una oferta de última hora, si bien recordó que esa fuerza política sigue prefiriéndolo a él como primer ministro.

