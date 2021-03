La regulación bancaria ha mostrado efectividad para generar alivios: SBP

Castillo señaló que la gestión de la cartera modificada será un desafío para los bancos y para el sistemas. En algunos casos, hay clientes que no han pagado sus obligaciones bancarias desde el año pasado, aunque el regulador también ha explicado que no se debe entender que toda la cartera modificada dejó de pagar, porque también se ha llegado a acuerdos para que algunos clientes cubran, al menos, los intereses.

