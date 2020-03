La reforma de las pensiones de Macron esquiva dos mociones de censura

El líder del izquierdista La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se refirió por su lado al “fiasco anunciado” de la reforma de pensiones, y denunció que “hoy, la monarquía presidencial adquiere tintes autoritarios”. El macronismo se defendió de esas acusaciones reconociendo que no están orgullosos de tener que utilizar la aprobación sin voto de una reforma tan importante, pero que no les ha quedado más remedio ante el torpedeo constante del debate por las miles de enmiendas de la izquierda radical.

“Este es un gobierno falsamente reformador. Y esta es una reforma fallida ; en la historia solo quedará que empobreció a los jubilados”, criticó Damien Abad, diputado encargado de defender la moción de censura del partido conservador Los Republicanos. La derecha no se sumó a la otra moción, presentada por los partidos de izquierda, ya que no desea “que haya confusión con quienes están instalados en la negación de la realidad”, según Abad.

