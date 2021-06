La reflexión de Rocío Flores tras convertirse en el centro de la polémica

La presión mediática a la que se ha expuesto la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores en los últimos meses ha hecho que la joven terminara por estallar y posteriormente pedir perdón en El programa de Ana Rosa. “ Llegué a mi límite , creo que me he fallado a mí misma en el sentido de que llevo un montón de meses sin querer entrar en la provocación”, reconoció Rocío Flores.

You May Also Like