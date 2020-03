La reflexión ‘anticuñados’ de Klopp sobre las preguntas acerca del coronavirus

Si hay un tema candente que está traspasando todos los ámbitos de la sociedad, ese es sin duda el coronavirus. La afectación a eventos, reuniones o simplemente el temor al contagio está haciendo que en cualquier charla, formal o informal, salga a relucir el asunto.

El fútbol es uno de los más afectados, dado que hay partidos que ya se han pospuesto y otros muchos que se tendrán que disputar a puerta cerrada. Sin embargo, esto no implica que los afectados por estas decisiones tengan que tener una opinión formada.

En esta línea de pensamiento va la reflexión que dejó Jürgen Klopp ante los medios este martes. Tras el partido entre su Liverpool y el Chelsea de la FA Cup, que ganaron los ‘blues’ por 2-0, al entrenador alemán le preguntaron sobre su opinión acerca del brote. Su respuesta fue una reflexión acerca de la relevancia de sus opiniones al respecto:

“Lo que no me gusta en la vida es que en una cuestión muy seria, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Si yo te pregunto a ti, estamos en el mismo rol. No es importante lo que la gente famosa diga. Tenemos que hablar sobre estas cosas de manera correcta. No gente sin conocimiento al respecto como yo, hablando sobre algo que la gente que sí sabe puede hablar. Y esa gente dirá al público haz esto, haz lo otro, y todo estará bien o no. Pero no los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Políticos, coronavirus… ¿por qué yo? Yo llevo una gorra y voy mal afeitado”, zanjó al respecto.